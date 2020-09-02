Пранкер тайком наполнил ванну красителем, и зрители сильно испугались, увидев, что стало с его девушкой

Популярный YouTube-блогер Кристен Хэнби прославился благодаря шуткам — в том числе и над своей девушкой Джазмин Вудворд. Его пранки не всегда нравились подписчикам, но они были хотя бы в рамках приличия. Однако последняя выходка парня не на шутку разозлила пользователей Сети. Ролик с ней он опубликовал у себя во всех соцсетях, где его посмотрели около четырёх миллионов раз, пишет Lad Bible.

Видео © Instagram / kristenhanby

На видео Кристен готовит ванну для своей девушки, но добавляет не только её любимую пену, но и краситель для ткани. Спустя некоторое время он слышит крики Джазмин, дверь открывается и на пороге предстаёт девушка в полотенце. Её руки и ноги полностью покрыты синим цветом, поэтому парень, громко смеясь, сравнивает её со злым смурфом и напевает песню группы Eiffel 65 — Blue (Da Ba Dee).

Фото © Instagram / kristenhanby

Но пользователи "Твиттера" не оценили такой юмор Кристена. В этой соцсети ролик парня набрал девять миллионов просмотров и изрядно разозлил зрителей. Они отметили, что это классическое домашнее насилие и издеваться над своей девушкой ради лайков очень низко. Тем более краситель для ткани — это химическое вещество, которое вызывает раздражение, аллергию и даже ожоги.

Фото © Instagram / kristenhanby

О PH-балансе можно просто забыть, молочница на подходе, кожа будет раздражена и чесаться как ненормальная. Ей будет стыдно за свой внешний вид, а краска будет сходить вечность. Это не смешно и очень мерзко с его стороны Kailan

У нее, вероятно, был долгий и отвратительный день, и она просто хотела расслабиться в ванне с пенкой. Мне её так жалко Thyieshia__