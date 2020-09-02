Девушка рассказала о старушке, которая постоянно звала в гости, пока её не арестовали за каннибализм

В русскоязычном сегменте Twitter завирусился пост пользовательницы bbountily. В публикации девушка рассказала историю из детства, которая лишь чудом не закончилась для рассказчицы упоминанием в криминальных сводках. На неё положила глаз бабушка, которая оказалась каннибалом.
Лет 12 назад на нашем этаже поселилась бабуля, которая месяца два звала меня в гости. И, когда мы с мамой гуляли на площадке, она рассказывала, что её дети кинули одну, она скучает и так далее
bbountily
Я постоянно загуливалась и не успевала зайти к ней. А потом её арестовали. За каннибализм.
bbountily
Конечно, знакомство с людоедкой не могло не шокировать девочку. По словам пользовательницы Twitter, она до сих пор с ужасом вспоминает момент, когда работники органов правопорядка выносили останки жертв из квартиры преступницы.
Меня чуть не сожрала бабуля. Я в таком ужасе была, когда пришла из школы, а из подъезда выносили останки детей из её холодоса
bbountily
Неизвестно, действительно ли девушка общалась с бабушкой-каннибалом и существовала ли людоедка в принципе. Найти информацию о похожих "персонажах" не удалось. Однако твит с леденящей душу историей стал вирусным. Его оценило больше 30 тысяч человек, а репостнуло около полутора тысяч. В комментариях подписчики bbountily рассказали и свои не менее жуткие истории. Впрочем, конечно, верить в них на слово тоже не стоит.
Моя бабушка рассказывала, что во время войны у них в небольшом городке стали пропадать дети. Никто не мог их найти, но однажды, уже после войны, во время ремонта в погребе одной неприметной старушки нашли одежду всех пропавших детишек. Она делала из них холодец и продавала. Вот так
bLynnCarrot
У нас был друг моего папы, который жил в соседнем коттедже. И как-то он пригласил моего папу и ещё одного друга в гости. Папа ушёл рано (меня из садика забрать), а друг остался. Ну и, как вам сказать… Из него сделали тушёнку и продали
elli_trancy
В детстве соседка-бабулька попросила меня и подругу ночевать в её доме, потому что она чувствовала, что в эту ночь умрёт дед. Я не знаю, как мои родители разрешили такой криповой ситуации быть, но мы ночевали. И дед реально умер
lvlyblckqueen
WOW-news
Девушка рассказала о старушке, которая постоянно звала в гости, пока её не арестовали за каннибализм
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