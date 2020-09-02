Девушка рассказала о старушке, которая постоянно звала в гости, пока её не арестовали за каннибализм

"Когда ты спишь, она стоит рядом". Самое жуткое, о чём дети рассказывали своим родителям: 10 историй Говорят, устами младенца глаголет истина. Родители некоторых детей очень бы хотели, чтобы эта поговорка оказалась неправдой, ведь иной раз чада говорят такие жуткие вещи, что верить в них не хочется. В "Твиттере" родители поделились некоторыми примерами из жизни, и в подборке ниже — десять самых странных и страшных из них.