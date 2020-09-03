"Новичка" нет. В НИИ Склифосовского не нашли в анализах Навального следов яда

Анализ биологических жидкостей Алексея Навального, переданных из омской больницы, куда изначально доставили блогера, не выявил следов отравляющих веществ. Такое заключение дали специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.
— В лаборатории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского были обследованы биологические жидкости пациента Навального Алексея. В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены, — заявил в эфире телеканала "Россия 24" заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств медицинского учреждения Михаил Поцхверия.
Другие тоже бы пострадали. Токсиколог объяснил нелогичность слов об отравлении Навального "Новичком"По мнению Александра Сабаева, причины состояния блогера надо искать в его же организме.
Как уточнил заведующий научным отделением, для исследования анализов блогера использовался масс-спектрометр американской компании Agilent Technologies, который содержит 240 тысяч стандартных наборов веществ. Все эти вещества занесены в электронную базу Национального института стандартизации США.
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Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Лишь через неделю немецкие токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".