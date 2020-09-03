"Новичка" нет. В НИИ Склифосовского не нашли в анализах Навального следов яда

Анализ биологических жидкостей Алексея Навального, переданных из омской больницы, куда изначально доставили блогера, не выявил следов отравляющих веществ. Такое заключение дали специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

— В лаборатории НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского были обследованы биологические жидкости пациента Навального Алексея. В исследованных жидкостях фосфорорганические соединения, а также препараты, ингибирующие холинэстеразу, не были обнаружены, — заявил в эфире телеканала "Россия 24" заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств медицинского учреждения Михаил Поцхверия.

Как уточнил заведующий научным отделением, для исследования анализов блогера использовался масс-спектрометр американской компании Agilent Technologies, который содержит 240 тысяч стандартных наборов веществ. Все эти вещества занесены в электронную базу Национального института стандартизации США.