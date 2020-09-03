Нарышкин допустил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

У президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть доказательства фальсификации отравления Алексея Навального. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя слова белорусского лидера о перехвате разговора Варшавы и Берлина о российском блогере.
— Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это, — сказал он журналистам.
Глава СВР отметил, что версия немецких властей об отравлении Навального вызывает много вопросов. В первую очередь он напомнил, что отечественные специалисты провели пациенту "доскональную экспертизу и гарантировали, что на тот период, когда Алексей Навальный находился на территории РФ, у него не присутствовало никаких следов отравляющих веществ".
"Никакого отравления не было". Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о НавальномБеседу удалось записать радиоэлектронной военной разведке Белоруссии.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Ранее германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".