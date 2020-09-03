Нарышкин допустил, что отравление Навального могло быть сфальсифицировано

У президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть доказательства фальсификации отравления Алексея Навального. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, комментируя слова белорусского лидера о перехвате разговора Варшавы и Берлина о российском блогере.

— Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это, — сказал он журналистам.

Глава СВР отметил, что версия немецких властей об отравлении Навального вызывает много вопросов. В первую очередь он напомнил, что отечественные специалисты провели пациенту "доскональную экспертизу и гарантировали, что на тот период, когда Алексей Навальный находился на территории РФ, у него не присутствовало никаких следов отравляющих веществ".