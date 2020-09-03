У Кремля пока нет данных по заявлению Лукашенко об отравлении Навального

Кремль пока не располагает деталями насчёт информации президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что отравление блогера Алексея Навального могло быть фальсифицировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет, — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".