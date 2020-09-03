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У Кремля пока нет данных по заявлению Лукашенко об отравлении Навального

Накануне германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили веществом группы "Новичок". Однако Александр Лукашенко заявил о сведениях, которые доказывают, что подобные выводы являются фальсификацией.

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Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Кремль пока не располагает деталями насчёт информации президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что отравление блогера Алексея Навального могло быть фальсифицировано. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лукашенко только заявил об этом. Сказал, что материал будет передан ФСБ. Других данных пока нет, — цитирует Пескова РИА "Новости".

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Напомним, Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".

При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом, и объяснили, почему не доверяют заявлениям Берлина.

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