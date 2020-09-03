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На уральского живодёра завели уголовное дело за избиение собаки

Полиция уже установила личность мужчины.

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На живодёра из Екатеринбурга, который жестоко избил собаку в лифте, завели уголовное дело. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Свердловской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными". — Прим. Лайфа). Предусматривает в том числе реальное лишение свободы, — отметил начальник пресс-службы Валерий Горелых.

Житель Екатеринбурга жестоко избил собаку в лифте. Животное удалось спасти — видео

Зоозащитники намерены обратиться в суд, чтобы изъять пса из семьи.

Там добавили, что личность мужчины уже установлена. Им оказался местный житель 1985 года рождения. Ранее он уже был судим за кражу и умышленное причинение вреда здоровью. Свои действия полицейским он объяснил тем, что собака ослушалась его при входе в лифт.

Как ранее сообщал Лайф, животное забрали из семьи и отвезли в ветеринарную клинику. В ходе обследования специалисты диагностировали у питомца множество травм.

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