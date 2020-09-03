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Девушку едва не унесло ураганным ветром в Владивостоке — видео

Героиня ролика схватилась за фонарный столб. Очевидцы недоумевали, почему ей никто не поможет.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Жители Владивостока стали свидетелями страшной и в то же время смешной картины — борьбы хрупкой девушки с ураганным ветром. Тайфун застал молодую приморчанку на улице, и её едва не унесло мощными порывами.

Судя по видеозаписи инцидента, за спасение девушка должна благодарить фонарный столб. Она обхватила трубу и всеми силами пыталась удержаться на ногах. При её попытках отпустить столб и продолжить путь ветер усиливался, поэтому девушка была вынуждена вновь цепляться за "спасителя". Как скоро она добралась домой, пока не известно.

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Обстановка может ухудшиться — синоптики прогнозируют усиление ветра до 38 м/с.

Ранее сообщалось, что в бухте Улисс во Владивостоке ураганный ветер сорвал плавучий док предприятия "Восточная верфь".

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