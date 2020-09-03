Девушку едва не унесло ураганным ветром в Владивостоке — видео

Жители Владивостока стали свидетелями страшной и в то же время смешной картины — борьбы хрупкой девушки с ураганным ветром. Тайфун застал молодую приморчанку на улице, и её едва не унесло мощными порывами.
Судя по видеозаписи инцидента, за спасение девушка должна благодарить фонарный столб. Она обхватила трубу и всеми силами пыталась удержаться на ногах. При её попытках отпустить столб и продолжить путь ветер усиливался, поэтому девушка была вынуждена вновь цепляться за "спасителя". Как скоро она добралась домой, пока не известно.
Сдувает крыши и вырывает деревья. На Владивосток обрушился супертайфун "Майсак"Обстановка может ухудшиться — синоптики прогнозируют усиление ветра до 38 м/с.
Ранее сообщалось, что в бухте Улисс во Владивостоке ураганный ветер сорвал плавучий док предприятия "Восточная верфь".