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"Йокерит" отказался лететь в Минск на игру КХЛ против "Динамо"

Матч должен был состояться сегодня на стадионе "Минск-арена".

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Фото © Пресс-служба КХЛ

Финский клуб "Йокерит", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не вылетел в Минск на первую игру регулярного чемпионата 2020/21 против местного "Динамо", об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч "Динамо" (Минск) — "Йокерит" (Хельсинки), запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно, сказано в заявлении.

Ожидалось, что "шуты" прилетят в столицу Белоруссии в день игры и покинут её сразу по окончании матча.

Напомним, в Минске после президентских выборов, в которых победил действующий президент республики Александр Лукашенко, проходят акции несогласных с результатами голосования.

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