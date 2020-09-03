"Йокерит" отказался лететь в Минск на игру КХЛ против "Динамо"

Финский клуб "Йокерит", выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), не вылетел в Минск на первую игру регулярного чемпионата 2020/21 против местного "Динамо", об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Матч "Динамо" (Минск) — "Йокерит" (Хельсинки), запланированный на 3 сентября 2020 года, не состоится. О причинах лига сообщит дополнительно, сказано в заявлении.

Ожидалось, что "шуты" прилетят в столицу Белоруссии в день игры и покинут её сразу по окончании матча.