"Как всегда в деталях всем владеете". Матвиенко оценила отчёт губернатора Ростовской области о борьбе с пожарами

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о том, как проходит борьба с пожарами в регионе.

По словам губернатора, пожары уже удалось локализовать в Белой Калитве, Каменске и Красносулинском районе. Сложная ситуация на данный момент сохраняется в Тарасовском районе области.

— У нас, к сожалению, есть одна погибшая в Красносулинском районе, это женщина тридцать пятого года рождения. Порядка 25 человек обратились за помощью, но медицинской помощи не потребовалось никому, — рассказал губернатор.

Семье погибшей пенсионерки Голубев пообещал выплатить миллион рублей. Также он добавил, что в регионе подготовили пункт временного размещения для жертв пожаров, однако многие переживают за свои дома и не хотят покидать их.

Валентина Матвиенко, заслушав отчёт, отметила, что губернатор Ростовской области "как всегда всем в деталях владеет".