Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Как всегда в деталях всем владеете". Матвиенко оценила отчёт губернатора Ростовской области о борьбе с пожарами

Стихия бушует в регионе уже второй день, есть одна погибшая.

71

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко о том, как проходит борьба с пожарами в регионе.

По словам губернатора, пожары уже удалось локализовать в Белой Калитве, Каменске и Красносулинском районе. Сложная ситуация на данный момент сохраняется в Тарасовском районе области.

Глава Ростовской области покинул дебаты, чтобы выехать на место лесных пожаров — видео

Василий Голубев на месте происшествия координирует работу задействованных в тушении огня ведомств.

У нас, к сожалению, есть одна погибшая в Красносулинском районе, это женщина тридцать пятого года рождения. Порядка 25 человек обратились за помощью, но медицинской помощи не потребовалось никому, — рассказал губернатор.

Семье погибшей пенсионерки Голубев пообещал выплатить миллион рублей. Также он добавил, что в регионе подготовили пункт временного размещения для жертв пожаров, однако многие переживают за свои дома и не хотят покидать их.

Валентина Матвиенко, заслушав отчёт, отметила, что губернатор Ростовской области "как всегда всем в деталях владеет".

Напомним, пожары в Ростовской области продолжаются второй день. Пострадало уже более 40 человек. Причиной пожаров экстренная служба считает неосторожное обращение с огнём.

Выбор редакции

Loading...