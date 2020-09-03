Глава Ростовской области покинул дебаты, чтобы выехать на место лесных пожаров — видео

Губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул дебаты во время прямого эфира на местном телеканале, чтобы экстренно выехать на место крупных лесных пожаров, так как для оперативного межведомственного взаимодействия требуется координация главы региона.

— Выезжаю в Тарасовский район, где сейчас серьёзная ситуация с лесным пожаром. На ликвидации пожара задействовано более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолёта и самолёт Бе-200, — говорится в сообщении губернатора в "Инстаграме".