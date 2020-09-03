Другие тоже бы пострадали. Токсиколог объяснил нелогичность слов об отравлении Навального "Новичком"

Имеется целый ряд причин, по которым утверждения, что Алексей Навальный был отравлен именно ядом "Новичок", не соответствуют действительности. Так, фосфорорганические соединения, из которых состоит "Новичок", являются весьма токсичными веществами. Если бы для отравления использовалось именно это вещество, то пострадавших было бы больше. Об этом заявил завотделением острых отравлений омской больницы скорой медпомощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев. По его мнению, причиной болезни блогера стал какой-то "внутренний пусковой механизм".
— Можно сделать вывод, что если бы было воздействие накануне полёта или во время полёта, то непременно пострадали бы, или какие-то симптомы отравления, интоксикации появились бы у сопровождающих лиц. Этого не произошло, что может ещё раз сказать о том, что данный патологический процесс всё-таки имеет внутренние какие-то механизмы дезадаптации, какой-то внутренний пусковой механизм, — сказал Сабаев в эфире канала "Россия 24".
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Другой важной причиной считать ложной версию о "Новичке" служит сам диагноз Навального. У него были выявлены тяжёлые метаболические нарушения, что нехарактерно для отравлений фосфорорганическими соединениями, содержащимися в вышеназванном яде.
— Да, у пациента имели место мозаичные проявления холинергического синдрома, но мозаичные и кратковременные весьма. Поэтому и вводился атропин даже в нашей клинике. Но классической картины отравления фосфорорганическими соединениями не было, — сказал токсиколог.
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Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Лишь через неделю немецкие токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".