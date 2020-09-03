Песков не увидел выгоды для кого-либо в отравлении Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии каких бы то ни было поводов для обвинений в причастности Москвы к ситуации с Алексеем Навальным. Разговоры о возможности введения антироссийских санкций в этой связи, по его убеждению, неуместны.

— Я бы аккуратно говорил насчёт обвинений российского государства, всё-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства. Никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи, — подчеркнул Песков.

По его словам, у СК России на данный момент нет повода для возбуждения уголовного дела по инциденту с Навальным. Представитель Кремля напомнил, что российские специалисты не обнаружили в организме блогера отравляющих веществ. При этом Берлин не сообщал ничего Москве о якобы найденном у пациента "химическом боевом отравляющем веществе нервно-паралитического действия". Песков выразил надежду на то, что Германия поделится с Россией выводами по ситуации с Навальным.

— Мы, безусловно, заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны. До сих пор какой-либо информации мы не получили, надеемся, что это произойдёт в ближайшее время, — сказал он.

Песков также подчеркнул, что не считает, что отравление Алексея Навального может быть кому-то выгодным.