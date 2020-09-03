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Сборная России перед матчем с Сербией сдала отрицательные тесты на коронавирус

Игра состоится сегодня в Москве на стадионе "Динамо".

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Фото © Сборная России

Футболисты и члены тренерского штаба сборной России сдали во второй раз отрицательные тесты на CoViD-19.

По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты — отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией, — говорится в заявлении.

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Матч покажет Первый канал. Трансляция начнётся в 21:45 по московскому времени.

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