Сборная России перед матчем с Сербией сдала отрицательные тесты на коронавирус

Футболисты и члены тренерского штаба сборной России сдали во второй раз отрицательные тесты на CoViD-19.

— По итогам уже второго тестирования на коронавирусную инфекцию, которое прошли члены национальной сборной России согласно требованиям УЕФА, все результаты — отрицательные. Команда в полном составе продолжает подготовку к матчу с Сербией, — говорится в заявлении.