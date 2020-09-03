CoViD, конфликт футболистов и травмы — не помеха. Сборная России готова к первому матчу после карантина

Коронавирус внёс свои коррективы в жизнь национальных сборных. Но теперь всё остаётся позади — и мы вновь увидим лучших игроков страны в майках с триколором. Впереди турнир Лига наций. Сегодня в Москве на стадионе "Динамо" россияне встретятся с командой Сербии, а 6 сентября в Будапеште нас ждёт матч со сборной Венгрии.
Правда, посмотреть эти встречи болельщики смогут лишь по телевизору. Матч в Москве пройдёт без зрителей, а добраться в Будапешт тоже будет проблематично. С 1 сентября Венгрия вновь закрыла свои границы, однако въехать в страну сборная России в виде исключения сможет.
"Мне плевать на "Ротор" и фанатов-гопников". За что Уткин оскорбляет город-герой Волгоград?Бывший футбольный комментатор Василий Уткин продолжает язвительно высказываться о городе-герое Волгограде, называя его городом гопников. Откуда пошла эта неприязнь и почему журналист никак не успокоится?
Изменения в составе
Станислав Саламович не любитель глобальных изменений. Он даже вызвал Романа Нойштедтера и Далера Кузяева, которые пока находятся без команд. Но кое-какие перемены всё же произошли, и связано это с травмами. Из Испании не приехал недолечивший свою травму Денис Черышев. Отменяется и дебют в сборной Евгения Луценко. Форвард тульского "Арсенала", активно забивающий в РПЛ, получил повреждение мышцы задней поверхности левого бедра и пропустит около трёх недель. Травмировались и Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Александр Головин.
⚡⚡⚡ pic.twitter.com/CkB9uCxSDh— Сборная России (@TeamRussia) August 25, 2020
В связи с этим Черчесов вызвал новичка "Динамо" Даниила Фомина и Александра Соболева. Причём вызов последнего получился обсуждаемым...
Конфликты позади?
Станислав Черчесов отказался изначально вызывать Соболева из-за конфликта с капитаном Артёмом Дзюбой. Инцидент произошёл во время матча "Спартака" и "Зенита", где футболисты устроили потасовку. Тренер заявил, что в сборной нет места конфликтам. Фанаты же требовали пригласить нападающего "Спартака". Что в итоге и произошло.
— Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами, — цитирует Дзюбу пресс-служба сборной России. — Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры.
Что из себя представляет соперник?
Сборная Сербии занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, а Россия — 38-я. В последних десяти матчах у сербов пять побед, три ничьих и два проигрыша. Интересно, что все игроки нынешней сборной Сербии не выступают во внутреннем чемпионате. Один из вызванных футболистов хорошо знаком нам — это игрок казанского "Рубина" Джордже Деспотович.
Месси бежит из "Барселоны". Сколько вы на этом можете заработатьВнимание, это не учебная тревога: у Лионеля Месси, судя по всему, действительно кончилось терпение. Аргентинец уведомил "Барселону" об уходе из клуба, руководство это подтвердило. Все команды мира мечтают увидеть Лео у себя, но где он в итоге окажется — пока загадка. Если вы её разгадаете раньше самого Месси, можете прилично заработать.
Опасность для россиян представляют и Александар Митрович ("Фулхэм"), Лука Йович ("Реал Мадрид"), Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед").
История встреч у России и Сербии небольшая: четыре матча, которые носили товарищеский характер. Сегодняшний матч — первый официальный. Наша команда одержала две победы (2:1, 1:0), а ещё две встречи завершились ничьей (1:1, 1:1). Кстати, в последней встрече в 2016 году сербам забивал Дзюба. А также Александр Самедов, Роман Павлюченко и дважды Павел Погребняк. Кто забьёт в этот раз — узнаем вечером.
Лига наций, Лига В
Тур 1
Россия — Сербия
Прямая трансляция: Первый канал, 21:40