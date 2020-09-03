CoViD, конфликт футболистов и травмы — не помеха. Сборная России готова к первому матчу после карантина

Коронавирус внёс свои коррективы в жизнь национальных сборных. Но теперь всё остаётся позади — и мы вновь увидим лучших игроков страны в майках с триколором. Впереди турнир Лига наций. Сегодня в Москве на стадионе "Динамо" россияне встретятся с командой Сербии, а 6 сентября в Будапеште нас ждёт матч со сборной Венгрии.

Правда, посмотреть эти встречи болельщики смогут лишь по телевизору. Матч в Москве пройдёт без зрителей, а добраться в Будапешт тоже будет проблематично. С 1 сентября Венгрия вновь закрыла свои границы, однако въехать в страну сборная России в виде исключения сможет.

Изменения в составе

Станислав Саламович не любитель глобальных изменений. Он даже вызвал Романа Нойштедтера и Далера Кузяева, которые пока находятся без команд. Но кое-какие перемены всё же произошли, и связано это с травмами. Из Испании не приехал недолечивший свою травму Денис Черышев. Отменяется и дебют в сборной Евгения Луценко. Форвард тульского "Арсенала", активно забивающий в РПЛ, получил повреждение мышцы задней поверхности левого бедра и пропустит около трёх недель. Травмировались и Алексей Миранчук, Дмитрий Баринов, Александр Головин.

В связи с этим Черчесов вызвал новичка "Динамо" Даниила Фомина и Александра Соболева. Причём вызов последнего получился обсуждаемым...

Конфликты позади?

Станислав Черчесов отказался изначально вызывать Соболева из-за конфликта с капитаном Артёмом Дзюбой. Инцидент произошёл во время матча "Спартака" и "Зенита", где футболисты устроили потасовку. Тренер заявил, что в сборной нет места конфликтам. Фанаты же требовали пригласить нападающего "Спартака". Что в итоге и произошло.

— Конфликта между нами не было изначально. Мы созвонились с Сашей, но никто не извинялся. Поговорили по-мужски, и этот разговор останется между нами, — цитирует Дзюбу пресс-служба сборной России. — Сейчас поздоровались, улыбнулись и друг другу желаем удачи на футбольном поле. Надеюсь, сегодня эта тема закроется раз и навсегда. Давайте говорить о качестве игры.

Что из себя представляет соперник?

Сборная Сербии занимает 29-е место в рейтинге ФИФА, а Россия — 38-я. В последних десяти матчах у сербов пять побед, три ничьих и два проигрыша. Интересно, что все игроки нынешней сборной Сербии не выступают во внутреннем чемпионате. Один из вызванных футболистов хорошо знаком нам — это игрок казанского "Рубина" Джордже Деспотович.

Опасность для россиян представляют и Александар Митрович ("Фулхэм"), Лука Йович ("Реал Мадрид"), Неманья Матич ("Манчестер Юнайтед").

История встреч у России и Сербии небольшая: четыре матча, которые носили товарищеский характер. Сегодняшний матч — первый официальный. Наша команда одержала две победы (2:1, 1:0), а ещё две встречи завершились ничьей (1:1, 1:1). Кстати, в последней встрече в 2016 году сербам забивал Дзюба. А также Александр Самедов, Роман Павлюченко и дважды Павел Погребняк. Кто забьёт в этот раз — узнаем вечером.