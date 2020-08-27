"Мне плевать на "Ротор" и фанатов-гопников". За что Уткин оскорбляет город-герой Волгоград?

Волгоград — это город-герой и важнейший пункт обороны во время Сталинградской битвы. Это Родина-мать и один из символов победы над фашизмом, живой памятник силы русского духа. Так считают многие, но только не бывший спортивный комментатор Василий Уткин, для которого Волгоград — это просто город гопников. Журналист и блогер напомнил о своём отношении к городу после вчерашней победы "Спартака" над местным "Ротором".

Три очка из города гопников - браво, Спартак!) — Василий Уткин 🖤💛 (@radioutkin) August 26, 2020

Почему вообще Уткин брызжет желчью и в чём причины его ненависти к Волгограду? Существует версия, что ещё во времена работы в легендарной программе "Футбольный клуб" Уткин приезжал в Волгоград и местные фанаты не очень радушно его приняли. Комментатор якобы затаил обиду и не забыл об этом даже спустя 20 с лишним лет. Он открыто обвинял их в тяжёлых временах клуба, когда "Ротор" болтался в низших футбольных дивизионах и лишь вспоминал о временах былой славы.

А вот когда "Ротор" стал потихоньку возвращаться к жизни, Уткин снова решил напомнить о своём отношении к клубу и городу. В городе к чемпионату мира построили новый современный стадион, который даже на матчах ФНЛ порой заполнялся под завязку. Уткин увидел в этом подвох и начал открыто говорить о том, что в Волгограде просто-напросто раздают бесплатные билеты и никакой народной любви у "Ротора" нет. Этим Василий объяснил своё нежелание говорить о перспективах команды в обновлённой версии программы "Футбольный клуб", которая трансформировалась в личный YouTube-проект Уткина.

Так, по мнению Уткина, выглядят "волгоградские гопники". Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Слова Уткина вызвали настолько большой общественный резонанс в самом Волгограде, что журналисту пришлось даже сделать отдельное обращение к жителям города. Как раз в нём впервые прозвучала фраза про "город гопников" — теперь экс-комментатор ополчился уже не на фанатов, а на всех жителей Волгограда.

Во избежание кривотолков я и хочу повторить письменно и однозначно: мне плевать на "Ротор", безразлична его судьба, сколько на него ходит народу, как они попадают на стадион и на кой их туда тянет, я не желаю "Ротору" ни зла, ни добра. Я просто не хочу о нём говорить вообще, поскольку за эту команду болеют гопники. Они достаточно активные и многочисленные, чтобы я отождествлял их со всей публикой "Ротора" и мысленно называл Волгоград городом гопников, просто чтобы не перепутать с другими Василий Уткин Cпортивный блогер

Фанаты "Ротора" обиделись ещё больше. Ответили кричалкой во время футбольного матча, которая то ли опровергает, то ли подтверждает слова Уткина — решайте сами.

За сам город вступилась депутат Госдумы с идеальной для противостояния Уткину фамилией.

— Этот город — лучший на свете. Мой дед этот город защищал. Я там родилась и выросла. Мы фашисту хребет сломали, на минуточку. Благодаря нашему городу во всей Второй мировой войне коренной перелом был, — заявила депутат Госдумы по Волгоградской области Ирина Гусева.

А местные жители даже подали на Уткина в суд с требованием опубликовать опровержение его словам и выплатить 100 тысяч рублей за моральный ущерб. Иск в итоге остался без удовлетворения, как и фанаты "Ротора", которые решили завершить спор самоиронично: выпустили игрушку "Утка-гопник" по мотивам конфликта. Уткин оценил, но от своих слов не отказался.