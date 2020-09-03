"Никакого отравления не было". Лукашенко заявил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о Навальном

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, который доказывает, что заявления об отравлении Алексея Навального являются фальсификацией.
— Мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи... И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было, — цитирует белорусского президента БелТА.
По словам Лукашенко, беседу удалось записать радиоэлектронной военной разведке на западной границе Белоруссии. Он напомнил, что там развёрнуты подразделения, которые готовы противостоять НАТО, в частности и в радиосфере.
Песков не увидел выгоды для кого-либо в отравлении НавальногоПредставитель Кремля напомнил, что отечественные токсикологи не нашли в организме блогера отравляющих веществ.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Ранее германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".