Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

На ком женятся российские и западные олигархи: 8 женщин, которые сломали все стереотипы "За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И любила по-настоящему", — говорил Джордж Бернард Шоу. Но не всегда мужчины, став великими, помнят о том, как начинали свой путь.