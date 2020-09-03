Бывшая жена основателя Amazon стала самой богатой женщиной в мире

Маккензи Скотт, бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, стала самой богатой женщиной в мире. Её состояние достигло 68 миллиардов долларов. Об этом в своём рейтинге самых состоятельных людей в мире пишет агентство Bloomberg.
Сообщается, что Скотт опередила в списке владелицу компании L'Oreal Франсуазу Беттанкур-Майерс — сейчас её состояние оценивается в 66,8 миллиарда долларов. Также Скотт обошла дочь основателя крупной торговой сети Walmart Элис Уолтон, у которой, по подсчётам агентства, 63,6 миллиарда долларов. Среди всех богатейших людей мира экс-супруга Безоса заняла двенадцатое место.
На ком женятся российские и западные олигархи: 8 женщин, которые сломали все стереотипы"За каждым великим мужчиной всегда есть женщина, которая в него верила. И любила по-настоящему", — говорил Джордж Бернард Шоу. Но не всегда мужчины, став великими, помнят о том, как начинали свой путь.
Своё состояние Маккензи Скотт получила в результате развода с владельцем Amazon Джеффом Безосом в июле прошлого года. Тогда женщине досталось 4% акций компании, которые на тот момент стоили порядка 38,3 миллиарда долларов. Однако стоимость акций компании выросла из-за пандемии.
Сам Безос сейчас владеет 207 миллиардами долларов. Он стал первым человеком в мире, состояние которого минуло отметку в 200 миллиардов.
Ранее Лайф сообщал, кто вошёл в тройку богатейших людей мира. Помимо Безоса в топ-3 попали Илон Маск и Билл Гейтс.