Прокурор: У Фургала было подразделение для ликвидации неугодных

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У экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в причастности к организации убийств, было целое подразделение из подчинённых, задачей которого была ликвидация неугодных Фургалу лиц. Об этом сегодня в Басманном районном суде заявил прокурор.

— У Фургала было структурное подразделение, занимавшееся физической ликвидацией неугодных ему лиц, — сказал прокурор.

По его словам, некоторые участники процесса "испытывают страх и трепет", боятся мести от самого Фургала и его предполагаемых соучастников. Прокурор заверил, что страх этот носит "реальный характер".

Сегодня суд должен решить, оставить ли экс-губернатора под арестом.