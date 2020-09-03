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Прокурор: У Фургала было подразделение для ликвидации неугодных

По словам обвинителя, некоторые участники процесса испытывают "страх и трепет", опасаясь мести экс-губернатора.

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Видео © LiFE

У экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в причастности к организации убийств, было целое подразделение из подчинённых, задачей которого была ликвидация неугодных Фургалу лиц. Об этом сегодня в Басманном районном суде заявил прокурор.

У Фургала было структурное подразделение, занимавшееся физической ликвидацией неугодных ему лиц, — сказал прокурор.

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Он также заявил о причастности бывшего хабаровского губернатора к ряду преступлений.

По его словам, некоторые участники процесса "испытывают страх и трепет", боятся мести от самого Фургала и его предполагаемых соучастников. Прокурор заверил, что страх этот носит "реальный характер".

Сегодня суд должен решить, оставить ли экс-губернатора под арестом.

Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили ему обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство. В суде глава региона заявил о полной непричастности к преступлениям. Суд отправил его под арест на два месяца.

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