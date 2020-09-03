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Родственники погибшей при пожаре в Ростовской области получат миллион рублей

Всем пострадавшим окажут материальную помощь.

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Фото © Главное управление МЧС РФ по Ростовской области

Родственники погибшей в результате природного пожара 85-летней женщины из Красносулинского района Ростовской области получат миллион рублей компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на оперативном совещании.

Выплаты будут за утрату имущества, материальная помощь единовременная, и, конечно, семье погибшей мы выплатим один миллион рублей, — пообещал глава региона, отвечая на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая посещает Ростовскую область с рабочим визитом.

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Стихия бушует в регионе уже второй день, есть одна погибшая.

Как уже сообщал Лайф, пожары в Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском и Тарасовском районах Ростовской области повредили 64 строения, включая 15 жилых домов. В результате погибла 85-летняя Ираида Попова, ещё 46 человек пострадали.

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