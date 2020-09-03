Родственники погибшей при пожаре в Ростовской области получат миллион рублей

Родственники погибшей в результате природного пожара 85-летней женщины из Красносулинского района Ростовской области получат миллион рублей компенсации. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на оперативном совещании.
— Выплаты будут за утрату имущества, материальная помощь единовременная, и, конечно, семье погибшей мы выплатим один миллион рублей, — пообещал глава региона, отвечая на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко, которая посещает Ростовскую область с рабочим визитом.
"Как всегда в деталях всем владеете". Матвиенко оценила отчёт губернатора Ростовской области о борьбе с пожарамиСтихия бушует в регионе уже второй день, есть одна погибшая.
Как уже сообщал Лайф, пожары в Каменском, Красносулинском, Белокалитвинском и Тарасовском районах Ростовской области повредили 64 строения, включая 15 жилых домов. В результате погибла 85-летняя Ираида Попова, ещё 46 человек пострадали.