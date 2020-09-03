"Не должно повториться никогда". Ветеран "Альфы" — о трагедии в Беслане

Единственный урок, который можно вынести из истории с захватом школы террористами в Беслане: такого никогда и нигде не должно впредь повториться. Об этом Лайфу в годовщину трагедии сказал член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", участник операции по освобождению заложников в школе № 1 полковник Алексей Лосев.
— Я уверен, что это событие оставило неизгладимый след в людях, в наших сердцах. Это как шрамы, которые никогда не пройдут. Урок здесь один — это никогда не должно повториться. Другой вопрос, как нам удастся успешно справиться с этим уроком. Я думаю, что с моими словами будут согласны все. Это дичайшее явление в XXI веке, оно не должно повториться никогда. Когда под угрозу ставится жизнь заложников, жизнь женщин и детей, — заявил Алексей Лосев.
Также ветеран спецподразделения "Альфы" назвал безумием попытки как-либо оправдать террористов, захвативших школу.
— К попыткам оправдать террористов я могу относиться только как к безумию. Это никуда нас не приведёт. Это возвратит нас только назад, в средние века, в дикие времена, если мы будем оправдывать терроризм и оправдывать убийство мирных людей. Нельзя оправдать убийц, — отметил полковник.
Беслан. Заложники навсегда. Проект "Изнанка"15 лет назад произошла одна из самых страшных трагедий в истории нашей страны: боевики захватили школу № 1 в Беслане, взяв в заложники 1128 человек, большинство из которых — дети. Лайф пообщался с очевидцами тех страшных событий: матерями, потерявшими своих сыновей и дочерей, и ученицей, присутствовавшей на той роковой линейке.
Как сообщал Лайф, 3 сентября в 23:30 мск на телеканале "Россия-1" выйдет двухчасовой документальный фильм-расследование Александра Рогаткина "Беслан". Журналисты взяли более 40 интервью у непосредственных участников тех страшных событий. На многие вопросы будут впервые даны исчерпывающие ответы.