"Не должно повториться никогда". Ветеран "Альфы" — о трагедии в Беслане

Единственный урок, который можно вынести из истории с захватом школы террористами в Беслане: такого никогда и нигде не должно впредь повториться. Об этом Лайфу в годовщину трагедии сказал член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", участник операции по освобождению заложников в школе № 1 полковник Алексей Лосев.

— Я уверен, что это событие оставило неизгладимый след в людях, в наших сердцах. Это как шрамы, которые никогда не пройдут. Урок здесь один — это никогда не должно повториться. Другой вопрос, как нам удастся успешно справиться с этим уроком. Я думаю, что с моими словами будут согласны все. Это дичайшее явление в XXI веке, оно не должно повториться никогда. Когда под угрозу ставится жизнь заложников, жизнь женщин и детей, — заявил Алексей Лосев.

Также ветеран спецподразделения "Альфы" назвал безумием попытки как-либо оправдать террористов, захвативших школу.

— К попыткам оправдать террористов я могу относиться только как к безумию. Это никуда нас не приведёт. Это возвратит нас только назад, в средние века, в дикие времена, если мы будем оправдывать терроризм и оправдывать убийство мирных людей. Нельзя оправдать убийц, — отметил полковник.