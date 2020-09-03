Продюсеры объяснили популярность песни Шуфутинского "Третье сентября"

Музыкальные продюсеры рассказали, почему песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" до сих пор пользуется такой популярностью. Конечно же, большую роль в успехе песни сыграло то, как её исполнил артист.

— Песня остаётся на слуху и расходится на цитаты именно благодаря душевному исполнению Михаила Захаровича, — сказал в интервью NEWS.ru. музыкальный продюсер Павел Рудченко.

Также он добавил, что композиции с хорошим текстом часто могут остаться незамеченными из-за неправильного исполнения, однако Михаил Шуфутинский "попал точно в цель".

Ещё одной причиной популярности песни можно считать упоминание в ней конкретной даты. По мнению продюсера Олега Грабко, такие композиции чаще других становятся "шлягерами на все времена". В качестве примера эксперт привёл песни, приуроченные к праздникам: Новому году, Дню знаний и Дню Победы.