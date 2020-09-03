В движении "Волонтёры Победы" предупредили об опасности фальсификации истории

Задача нынешних поколений россиян — сохранить историю, не дать её переписать. Сегодня, в день завершения Второй мировой войны, это в интервью Лайфу отметила Ольга Амельченкова — председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы", член Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию".

Собеседница Лайфа привела в пример Японию, которая пытается менять риторику и заявляет о нарушении Советским Союзом пакта о нейтралитете и нападении. При этом умалчивается, что во время Второй мировой войны в Стране восходящего солнца создавалось бактериологическое оружие.

— Конечно же, это всё не так и понятно, почему это делается. Поэтому наша задача в первую очередь сохранить вот эти истинные воспоминания правдивые, воспоминания ветеранов, записать их, сохранить и передавать их будущим поколениям, от этого зависит даже наша безопасность, — заявила Амельченкова.

Она напомнила, что с каждым годом в России остаётся всё меньше свидетелей событий той войны. В начале 2020-го ветеранов было чуть более 50 тысяч человек, сейчас ещё меньше.

— Дело всё в том, что, к сожалению, ветераны ВОВ уходят. Уходят те люди, которые своими глазами видели, что в действительности происходило, — добавила Амельченкова.