Суд продлил арест экс-губернатора Фургала до декабря

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Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. В СИЗО он остаётся до 9 декабря. Защита намерена обжаловать такое решение.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе заседания прокурор заявил, что у Фургала было специальное подразделение, которое занималось ликвидацией неугодных ему лиц. По словам гособвинителя, в связи с этим некоторые свидетели "испытывают страх и трепет", а угроза, исходящая от бывшего чиновника, до сих пор существует. В ответ на это заявление экс-губернатор продолжил настаивать на том, что на свидетелей оказывается давление.