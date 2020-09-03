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Суд продлил арест экс-губернатора Фургала до декабря

Бывший глава Хабаровского края находится под стражей с июля.

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Видео © LIFE

Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. В СИЗО он остаётся до 9 декабря. Защита намерена обжаловать такое решение.

Как ранее сообщал Лайф, в ходе заседания прокурор заявил, что у Фургала было специальное подразделение, которое занималось ликвидацией неугодных ему лиц. По словам гособвинителя, в связи с этим некоторые свидетели "испытывают страх и трепет", а угроза, исходящая от бывшего чиновника, до сих пор существует. В ответ на это заявление экс-губернатор продолжил настаивать на том, что на свидетелей оказывается давление.

СМИ: Экс-партнёр Фургала признался в организации убийств и согласился сотрудничать со следствием

Он также заявил о причастности бывшего хабаровского губернатора к ряду преступлений.

Напомним, бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан возле своего дома 9 июля. В тот же день он был доставлен в Москву, где ему предъявили обвинения в организации убийств местных предпринимателей и в покушении на убийство. В суде экс-глава региона заявил, что непричастен к преступлениям, в которых его обвиняют.

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