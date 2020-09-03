Матвиенко поддержала инициативу создания стандарта благополучия в Ростовской области

Ростовская область станет первым регионом России, где появится гарантированный стандарт качества жизни населения. Вслед за ней инициатива может быть внедрена в масштабах всей страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

— Мы обязательно будем продвигать эту идею на федеральном уровне, потому что — независимо от того, в каком субъекте Федерации живёт гражданин России, — он должен иметь в рамках стандарта и, не снижая его, медицинское обслуживание, доступ к образованию, доступ к культуре, культурным учреждениям, возможности заниматься спортом и т.д., — заявила Матвиенко журналистам.

Председатель Совфеда убеждена, что наиболее важна такая практика для уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в поддержке государства. Появление такого стандарта позитивно скажется на социальной сфере и позволит создать планку, выше которой будут обязаны держаться все регионы. Как отметила Матвиенко, субъекты должны будут подтягивать социальную инфраструктуру, благоустройство, комфортные условия для проживания, состояние жилья.

Она выразила уверенность, что с принятием стандарта благополучия Ростовская область получит мощный импульс дальнейшего развития. Матвиенко указала, что и сейчас глава региона Василий Голубев смог добиться многого, включая расселение ветхого жилья. По её мнению, уже проделана большая работа, но многое ещё предстоит воплотить.