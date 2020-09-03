Матвиенко поддержала инициативу создания стандарта благополучия в Ростовской области

Ростовская область станет первым регионом России, где появится гарантированный стандарт качества жизни населения. Вслед за ней инициатива может быть внедрена в масштабах всей страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
— Мы обязательно будем продвигать эту идею на федеральном уровне, потому что — независимо от того, в каком субъекте Федерации живёт гражданин России, — он должен иметь в рамках стандарта и, не снижая его, медицинское обслуживание, доступ к образованию, доступ к культуре, культурным учреждениям, возможности заниматься спортом и т.д., — заявила Матвиенко журналистам.
Председатель Совфеда убеждена, что наиболее важна такая практика для уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в поддержке государства. Появление такого стандарта позитивно скажется на социальной сфере и позволит создать планку, выше которой будут обязаны держаться все регионы. Как отметила Матвиенко, субъекты должны будут подтягивать социальную инфраструктуру, благоустройство, комфортные условия для проживания, состояние жилья.
Она выразила уверенность, что с принятием стандарта благополучия Ростовская область получит мощный импульс дальнейшего развития. Матвиенко указала, что и сейчас глава региона Василий Голубев смог добиться многого, включая расселение ветхого жилья. По её мнению, уже проделана большая работа, но многое ещё предстоит воплотить.
Глава Ростовской области покинул дебаты, чтобы выехать на место лесных пожаров — видеоВасилий Голубев на месте происшествия координирует работу задействованных в тушении огня ведомств.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал Валентине Матвиенко о том, как проходит борьба с пожарами в регионе. Спикер Совфеда, заслушав отчёт, отметила, что глава региона "как всегда всем в деталях владеет".