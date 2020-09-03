Житель Приморья погиб во время урагана "Майсак"

По меньшей мере один человек уже стал жертвой урагана "Майсак", обрушившегося на Приморский край. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, местный житель получил смертельные травмы в результате падения на него дерева.

— Есть жертва стихии — в селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается, — говорится в сообщении.

Ожидается, что тайфун продолжит бушевать на территории края до следующего утра. Хотя его сила будет уменьшаться, власти призывают граждан проявить максимальную бдительность, особенно на дорогах. МЧС также рекомендует без необходимости не покидать дома, не использовать в качестве укрытий шаткие конструкции, рекламные билборды, деревья, опоры ЛЭП.