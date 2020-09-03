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В США сенаторы потребовали немедленно ввести новые санкции против России

Причём требование это строится на предположениях.

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Фото © Shutterstock

В США группа сенаторов от Демократической партии потребовала, чтобы глава Минфина Стивен Мнучин ввёл санкции против России.

Мы призываем вас немедленно ввести санкции против частных и правительственных лиц и компаний, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США, — пишут 11 сенаторов в обращении к министру.

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Внутри страны считают, что власти не должны позволять шантажировать себя.

Основанием для подозрений парламентариев якобы стали выводы разведсообщества США о том, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы президента. Отдельно члены палаты потребовали, чтобы их известили о сути предполагаемого вмешательства.

Напомним, выборы президента США назначены на 3 ноября. Главные претенденты — действующий глава государства Дональд Трамп, а также бывший вице-президент Джон Байден.

А ранее США внесли в список санкций НИИ Минобороны РФ, который разрабатывал вакцину от коронавируса.

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