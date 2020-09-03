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Смоленская область и "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве

Глава региона выразил уверенность, что договор открывает новые возможности для всего региона.

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Губернатор Смоленской области Алексей Островский (слева) и гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв. Фото © Администрация Смоленской области

Губернатор Смоленской области Алексей Островский и гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв провели в Москве рабочую встречу, по итогам которой подписали соглашение о сотрудничестве на 2020–2021 годы. Договор направлен на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города атомщиков — Десногорска.

Подписанный сегодня документ открывает новые возможности не только для города — спутника Смоленской АЭС, но и для всего региона в целом, поскольку атомная станция обеспечивает несколько тысяч рабочих мест и способствует развитию инфраструктуры области, — заявил Островский.

Лихачёв, в свою очередь, заметил, что одним из главных приоритетов деятельности "Росатома" является повышение качества жизни в городах атомщиков. Он подчеркнул намерение и дальше двигаться в этом направлении и прилагать все возможные усилия для развития Смоленской АЭС и Смоленской области.

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