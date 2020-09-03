Смоленская область и "Росатом" подписали соглашение о сотрудничестве

Губернатор Смоленской области Алексей Островский и гендиректор корпорации "Росатом" Алексей Лихачёв провели в Москве рабочую встречу, по итогам которой подписали соглашение о сотрудничестве на 2020–2021 годы. Договор направлен на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города атомщиков — Десногорска.

— Подписанный сегодня документ открывает новые возможности не только для города — спутника Смоленской АЭС, но и для всего региона в целом, поскольку атомная станция обеспечивает несколько тысяч рабочих мест и способствует развитию инфраструктуры области, — заявил Островский.

Лихачёв, в свою очередь, заметил, что одним из главных приоритетов деятельности "Росатома" является повышение качества жизни в городах атомщиков. Он подчеркнул намерение и дальше двигаться в этом направлении и прилагать все возможные усилия для развития Смоленской АЭС и Смоленской области.