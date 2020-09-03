Лукашенко внесли в чистилище украинского сайта "Миротворец"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец". Лидера республики внесли в чистилище за "преступления против национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка".

В досье на Лукашенко говорится, что он является пособником террористов и захватчиков. Среди поводов для его внесения в базу сайта приводится интервью экс-премьера Польши Дональда Туска, в котором тот рассказал о некоем плане Лукашенко стать президентом объединённых Украины и Белоруссии. Это администраторы "Миротворца" сочли "покушением на суверенитет и территориальную целостность Украины".