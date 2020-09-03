"Определились бы уже". Волочкова ответила на слухи о новом женихе и предстоящей свадьбе

Российская балерина Анастасия Волочкова решила развеять слухи о своей личной жизни и свадьбе, про которую она сама рассказала в начале года. С тех пор никто так и не видел её возлюбленного, поэтому многие заподозрили в словах танцовщицы ложь. Как сообщает портал Dni.ru, сегодня артистка высказалась по этому поводу в соцсетях.

— Меня уже и поженили без меня, и дату свадьбы придумали, и высказали предположение, что любимого человека нет вовсе... Определились бы уже, — написала Волочкова в "Инстаграме".

Она заявила, что многое из того, что она рассказывает, нередко является шуткой. Таким образом балерина ещё больше подогрела интерес к своей личной жизни, поскольку теперь поклонники ломают голову над тем, что именно из того, что она говорила, является неправдой.

Напомним, в начале года Анастасия Волочкова сама назвала дату своей свадьбы — 20 октября. Она также добавила, что все расходы на торжество взял на себя её жених. А за неделю до этого художник Никас Сафронов заявил, что на Волочковой женится его старший сын Дмитрий. По крайней мере, по словам Сафронова, он сделал артистке предложение.