"Определились бы уже". Волочкова ответила на слухи о новом женихе и предстоящей свадьбе

Российская балерина Анастасия Волочкова решила развеять слухи о своей личной жизни и свадьбе, про которую она сама рассказала в начале года. С тех пор никто так и не видел её возлюбленного, поэтому многие заподозрили в словах танцовщицы ложь. Как сообщает портал Dni.ru, сегодня артистка высказалась по этому поводу в соцсетях.
— Меня уже и поженили без меня, и дату свадьбы придумали, и высказали предположение, что любимого человека нет вовсе... Определились бы уже, — написала Волочкова в "Инстаграме".
Она заявила, что многое из того, что она рассказывает, нередко является шуткой. Таким образом балерина ещё больше подогрела интерес к своей личной жизни, поскольку теперь поклонники ломают голову над тем, что именно из того, что она говорила, является неправдой.
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Напомним, в начале года Анастасия Волочкова сама назвала дату своей свадьбы — 20 октября. Она также добавила, что все расходы на торжество взял на себя её жених. А за неделю до этого художник Никас Сафронов заявил, что на Волочковой женится его старший сын Дмитрий. По крайней мере, по словам Сафронова, он сделал артистке предложение.
Анастасия Волочкова — балерина, добившаяся званий заслуженной артистки России, народной артистки Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. В числе её наград приз "Бенуа танца" и "Золотой лев". Подробнее о биографии балерины читайте на uznayvse.ru.
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