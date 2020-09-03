Аппетит и покровительство. Экс-полицейского обвинили в получении взятки шашлыком и хинкали

В Новосибирске следователи местного управления СК РФ завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника районного отделения полиции, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Отмечается, что денег он не брал — форма взятки оказалась необычной. На протяжении нескольких лет экс-полицейский бесплатно обедал в нескольких городских кафе, за что закрывал глаза на все нарушения в заведениях, самое серьёзное из которых — незаконное расположение на муниципальной земле.
— Обвиняемый в период с октября 2015 года по сентябрь 2018 года, являясь должностным лицом, систематически получал от трёх предпринимателей, осуществляющих коммерческую деятельность на территории Дзержинского района города Новосибирска, взятку в виде продукции и услуг кафе на общую сумму 53 тысячи рублей, — говорится в публикации пресс-службы СК РФ.
Три самосвала денег. Депутата Госдумы и его тёщу будут судить за рекордную взяткуДепутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова и его 78-летнюю тёщу будут судить за получение взятки в особо крупном размере — более трёх миллиардов рублей. В минувшую пятницу Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, согласно которой фигуранты могут получить по 15 лет. Лайф разбирался, откуда взялась такая огромная сумма и кого ещё в этой истории не хватает.
Несладко пришлось и взяткодателям. Во время расследования уголовного дела правоохранительные органы арестовали их имущество на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Также был арестован личный автомобиль экс-полицейского стоимостью 1,5 миллиона рублей. В ближайшее время над ним состоится суд.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве суд арестовал бывшего следователя Следственного комитета РФ по особо важным делам, которого обвиняют в предложении посредничества во взяточничестве. По данным следствия, он предлагал передать взятку в размере пяти миллионов рублей взамен на освобождение человека от уголовной ответственности.
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