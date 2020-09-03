Аппетит и покровительство. Экс-полицейского обвинили в получении взятки шашлыком и хинкали

Три самосвала денег. Депутата Госдумы и его тёщу будут судить за рекордную взятку Депутата Госдумы от "Справедливой России" Вадима Белоусова и его 78-летнюю тёщу будут судить за получение взятки в особо крупном размере — более трёх миллиардов рублей. В минувшую пятницу Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, согласно которой фигуранты могут получить по 15 лет. Лайф разбирался, откуда взялась такая огромная сумма и кого ещё в этой истории не хватает.