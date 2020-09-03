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Черчесов доверил место в воротах в матче Россия — Сербия Шунину

Наша национальная команда проведёт первый матч за десять месяцев.

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Фото © ФК "Динамо"

Стал известен состав сборной России по футболу на матч Лиги наций против Сербии, который пройдёт в Москве на стадионе "ВТБ-арена". В воротах сыграет голкипер "Динамо" Антон Шунин, для которого этот стадион является родным. Помимо этого, Шунин хорошо проводит сезон: за шесть матчей в РПЛ он пропустил всего три гола.

Напомним, что матч начнётся в 21:45 по московскому времени. Покажет встречу Первый канал.

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