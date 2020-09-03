Черчесов доверил место в воротах в матче Россия — Сербия Шунину

Стал известен состав сборной России по футболу на матч Лиги наций против Сербии, который пройдёт в Москве на стадионе "ВТБ-арена". В воротах сыграет голкипер "Динамо" Антон Шунин, для которого этот стадион является родным. Помимо этого, Шунин хорошо проводит сезон: за шесть матчей в РПЛ он пропустил всего три гола.
Выбор сделан.#НашиПарни pic.twitter.com/sWuX665PsF— Сборная России (@TeamRussia) September 3, 2020
Напомним, что матч начнётся в 21:45 по московскому времени. Покажет встречу Первый канал.