Всë всерьёз. Как Шуфутинский нашёл идеальный спорт и сбросил 30 кг

Михаил Шуфутинский никогда не пел песни про "Спартак", как Дмитрий Назаров, и не бывал на стажировке в "Барселоне", как Ольга Бузова (ему просто больше по душе Пальма-де-Майорка). Но при этом легендарный шансонье тоже неравнодушен к спорту, благодаря чему третье сентября для него — день прощания с лишним весом.

Шуфутинский всегда был мужчиной солидных размеров: рост — 187, вес — за сотню. Внушительные габариты стали частью образа певца.

Шуфутинский в 1991 году. Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Мамонтов

Однако не так давно Шуфутинскому стало не совсем комфортно в своём весе из-за сложного гастрольного графика, и он решил заняться спортом. В том числе для того, чтобы лучше выглядеть рядом с молодой пассией, с которой он познакомился после смерти своей супруги. Новая спутница Шуфутинского моложе его почти на 30 лет, и чтобы выглядеть ей под стать, певец сбросил 30 килограммов!

Шуфутинский в 2019 году. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Шуфутинскому 72 года, и в таком солидном возрасте активные физические нагрузки могут быть даже не полезны, а вредны, но шансонье нашёл идеальный спорт, который помогает ему восстанавливаться после долгих перелётов и концертов и держаться в форме. Это плавание.

Плавание поддерживает меня в форме, это самый лучший вид спорта, поскольку в нём участвуют все группы мышц одновременно. Всё тело работает равномерно. Тем более что это происходит у меня дома, не надо никуда ехать специально Михаил Шуфутинский

Если многие учатся плавать в детстве, то Михаил Захарович – только в 60 лет! Детский опыт получился негативным: маленький Миша едва не утонул и с тех пор боялся идти в воду. Однако уже в пенсионном возрасте Шуфутинский заново открыл для себя этот вид спорта, стал регулярно плавать в личном бассейне в подмосковном особняке, а затем даже нанял персонального тренера. Плавание для Шуфутинского — это не 20 минут в воде, а потом баня — тут всё всерьёз (как 2 сентября).

— Например, для разминки 10 погружений на корточки с выдохом в воду, потом четыре бассейна, вытянувшись с доской, чтобы растянуть тело. Потом без доски так же. Потом кроль с доской и брасс с доской — по восемь бассейнов. Дальше беру колобашку — есть такой предмет, знаете? Пенопластовая штука, которую зажимаешь ногами и плаваешь на одних руках — снова по восемь бассейнов брассом и кролем. Затем зависит от моих пожеланий: если, например, болела спина, то больше внимания уделим определённым упражнениям на неё. Это помогает: даже после переездов и сложных перемещений мышцы приходят в норму, — рассказал Шуфутинский в интервью Sports.ru.

Плавание помогает Шуфутинскому укреплять позвоночник, ведь на концертах ему приходится стоять (а иногда ещё и танцевать) по два с половиной часа.

Серьёзную диету Михаил не держит, потому что это не всегда позволяет гастрольный график. К тому же, по словам певца, он порой любит поесть чего-нибудь вредного и пропустить стаканчик-другой (за милых дам, естественно!). Но в последнее время старается держаться подальше от макарон, гречки, овсянки, сахара и алкоголя — помогает чувствовать себя лучше.

Многие удивляются тому, как певец, имея всенародную славу и признание, даже в 70 с лишним лет продолжает следить за собой. На это Шуфутинский отвечает просто: чтобы получить нужную мотивацию, достаточно просто подойти к зеркалу.

Главное — никогда не терять цель. Если ты потерял цель — твоя жизнь закончена. Когда у тебя есть цель и ты должен куда-то идти, дойти куда-то и победить там, то ты обязательно это сделаешь. Так и произошло со мной Михаил Шуфутинский