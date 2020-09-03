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В Минске обсудили отказ Белоруссии от использования литовских портов в пользу российских

Вопрос находится на стадии обсуждения экономических условий.

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Фото © Pixabay

Москва и Минск ведут переговоры по вопросу перенаправления нефтяных потоков из литовских портов в Россию. Об этом сегодня заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, вопрос обсуждался на сегодняшних переговорах между премьер-министрами стран.

Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров... У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты, — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли между странами вопросы перенаправления потоков.

Лукашенко заявил, что Белоруссия будет закупать нефть и газ там, где ей удобно

Он отметил, что не стоит ставить себя в зависимость от одной страны.

Министр добавил, что сперва необходимо обсудить условия, на которых российские и белорусские компании будут сотрудничать в данном направлении. Этот вопрос, по его словам, уже поставлен на повестку и ожидает решения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил ввести экономические санкции против Литвы и перенаправить все торговые потоки от прибалтийского соседа в другие страны. До этого власти республики обвинили Литву во вмешательстве во внутренние дела страны.

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