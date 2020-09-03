В Минске обсудили отказ Белоруссии от использования литовских портов в пользу российских

Москва и Минск ведут переговоры по вопросу перенаправления нефтяных потоков из литовских портов в Россию. Об этом сегодня заявил министр энергетики РФ Александр Новак. По его словам, вопрос обсуждался на сегодняшних переговорах между премьер-министрами стран.

— Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров... У нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты, — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли между странами вопросы перенаправления потоков.

Министр добавил, что сперва необходимо обсудить условия, на которых российские и белорусские компании будут сотрудничать в данном направлении. Этот вопрос, по его словам, уже поставлен на повестку и ожидает решения.