Кириенко рассказал о новых форматах молодёжного фестиваля "Таврида-Арт"

Благодаря новому формату фестиваля "Таврида-Арт", объединившему все виды искусства, количество участников увеличилось. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Прямую трансляцию церемонии открытия фестиваля посмотрело уже около 6 миллионов человек. Да, меньше людей присутствует вживую на площадке, но все крупнейшие фестивали страны всё равно здесь: у каждого есть своё время, своя сцена, своя аудитория — в офлайне и онлайне, — подчеркнул Кириенко.

По его словам, уже завтра более чем в ста городах страны стартует проект "Таврида рядом", резиденты которого будут запускать онлайн-трансляции из родных населённых пунктов. Такой формат выбрали из-за пандемии, которая внесла свои коррективы в работу фестиваля. Также в онлайн-формате будет запущена и кастинг-платформа, благодаря чему принять участие в конкурсе смогут молодые люди со всей России.

— Задача государства — создать все условия для творческой реализации молодых ребят. Сегодня такие возможности есть не только у 4500 участников, которые собрались на фестивале, но и у всех зрителей, которые подключаются к трансляциям его ключевых событий. Уникальная онлайн- и офлайн-кастинг-платформа открыла возможности для всех, — отметил Кириенко.

Он добавил, что в этом году количество участников, которые могут одновременно находиться на площадке фестиваля, ограничилось двумя тысячами человек, а в качестве зрителей пройти на мероприятие могут лишь жители Крыма. Причём их число также ограниченно. На входе у всех участников и зрителей требуют справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.