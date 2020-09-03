"Спартак" крупно уступил "Локомотиву" в первом матче нового сезона КХЛ

Ярославский "Локомотив" на родном льду одержал уверенную победу над московским "Спартаком" (7:2) в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева площадки к середине второго периода трижды зажгли красный свет за воротами спартаковцев, голами отметились нападающие Владимир Ткачёв (4'), Егор Аверин (19') и Магнус Пяяйарви (29' большинство). Москвичи на 34-й минуте сократили разницу в счёте, Мартин Бакош реализовал лишнего игрока — 3:1.

Заключительный период игры начался с града голов "Локомотива". В течение трёх минут ярославцы усилиями Артура Каюмова (42'), Павла Красковского (42') и Егора Коршкова (43') сделали счёт ещё более крупным — 6:1.

Под занавес матча Коршков оформил дубль, забросив седьмую шайбу ярославцев. Но последнее слово осталось за "Спартаком" — перед финальной сиреной шайбу в большинстве записал на свой счёт Анатолий Никонцев. 7:2 — "Локомотив" уверенной победой начинает сезон.

Следующую игру подопечные Олега Знарка проведут 5 сентября в Екатеринбурге против местного "Автомобилиста". "Локомотив" в тот же день примет хабаровский "Амур".

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