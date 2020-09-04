Россия утилизирует 18 стратегических ракет "Тополь"

Госкорпорация "Роскосмос" объявила тендер на ликвидацию межконтинентальных баллистических ракет РС-12М ("Тополь").
— Результаты выполняемых работ (оказываемых услуг): ликвидация 18 межконтинентальных баллистических ракет РС-12М, — говорится в лоте на сайте госзакупок.
Время расплаты. "Роскосмос" покажет убийцу Falcon 9Для этого нужно выполнить несколько простых условий.
В российской армии идёт процесс перевооружения с ракетных комплексов "Тополь" на "Ярс". РС-12М планируется использовать до рубежа 2021 года.
Как сообщалось, в 2020 году войска РВСН планируют произвести пуски шести межконтинентальных ракет.