Песков отметил большую открытость российских медиков по делу Навального, чем немецких

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия с первого дня предоставляла своим партнёрам факты о состоянии Алексея Навального.

— Факты мы не скрываем, они хорошо известны, мы все их рассказывали, всем партнёрам они известны, с первого дня информация предоставлялась. Справедливости ради надо обратить внимание, что из омской больницы информация предоставлялась гораздо больше и чаще о состоянии больного, чем делается сейчас из берлинской больницы, — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что версия об отравлении Навального рассматривалась омскими медиками с первых дней, однако не подтвердилась. Сейчас, после заявления Германии об обнаружении в крови пациента яда, Песков рассчитывает на открытый диалог с немецкими коллегами.

— Безусловно, это поможет тем действиям, которые выполняют сейчас наши специалисты из МВД. Вы знаете, что они выполняют доследственную проверку, и она началась практически сразу. Де-факто это и есть следственные действия, и, если найдёт своё подтверждение информация о наличии отравляющих веществ, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия, — добавил представитель Кремля.