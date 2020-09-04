ФСБ доложит Путину о данных по поводу возможной фальсификации Европой отравления Навального

Федеральная служба безопасности представит президенту России Владимиру Путину доклад по тем материалам, которые передали белорусские спецслужбы — о вероятной фальсификации Европой отравления Алексея Навального. О таких данных накануне на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным рассказывал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

— Нарышкин (глава СВР. — Прим. Лайфа) не исключал такую возможность [отравления]. В целом эти материалы по линии спецслужб циркулируют. Соответственно, они анализируются в наших спецслужбах. Я пока не располагаю информацией, что в них, и поэтому пока не могу проанализировать заявления Лукашенко... ФСБ доложит [президенту] о переданных белорусскими коллегами документах, — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите".