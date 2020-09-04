СК показал видео допроса красноярского подростка, готовившего взрыв в школе

СКР сообщил о задержании в Красноярском крае подростка, готовившего взрыв в школе. Он уже признал вину. В отношении 15-летнего юноши возбуждены дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности", "Незаконные хранение и переноска взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывных устройств".

По версии следствия, мысли устроить атаку на школу у жителя Минусинского района появились весной 2020 года. Тогда он нашёл инструкцию по изготовлению взрывных устройств, достал необходимые компоненты и собрал четыре СВУ.

— Свои преступные действия подросток не довёл до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ РФ. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — говорится в сообщении.

Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте юноши. Расследование уголовного дела продолжается.