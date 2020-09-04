СК показал видео допроса красноярского подростка, готовившего взрыв в школе

СКР сообщил о задержании в Красноярском крае подростка, готовившего взрыв в школе. Он уже признал вину. В отношении 15-летнего юноши возбуждены дела по статьям "Приготовление к террористическому акту", "Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности", "Незаконные хранение и переноска взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывных устройств".
По версии следствия, мысли устроить атаку на школу у жителя Минусинского района появились весной 2020 года. Тогда он нашёл инструкцию по изготовлению взрывных устройств, достал необходимые компоненты и собрал четыре СВУ.
— Свои преступные действия подросток не довёл до конца по не зависящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ РФ. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — говорится в сообщении.
Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте юноши. Расследование уголовного дела продолжается.
ФСБ задержала финансистов ИГИЛ в пяти регионах России — видеоГраждане РФ собирали деньги и переправляли их на нужды террористов.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании 13 участников интернет-сообщества, которых подозревают в подготовке взрывов и массовых убийств в школах и людных местах. При обысках у них нашли компоненты для взрывных устройств и зажигательных смесей, огнестрельное и холодное оружие. Опубликовано видео задержаний.