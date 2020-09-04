Топор в рюкзаке, в руках нож. В Белоруссии россиянин напал на милиционера

В белорусском городе Иваново 54-летний россиянин во время задержания ранил сотрудника милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошёл накануне. Гражданина РФ задержали на железнодорожной станции, при этом он оказал сопротивление — набросился с ножом на правоохранителей. В результате один из них получил ранение брюшной полости и резаные раны шеи и груди. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что в рюкзаке у злоумышленника обнаружили топор, чёрную маску, отмычки и продукты. По данным пресс-службы МВД Белоруссии, мужчина ранее уже был судим. При этом после отбытия наказания в июле 2020 года он вновь совершил преступление, после чего его принудительно выслали под конвоем из страны. Также он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства.