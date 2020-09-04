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Топор в рюкзаке, в руках нож. В Белоруссии россиянин напал на милиционера

Сотрудник МВД получил ранение брюшной полости и резаные раны шеи и груди.

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В белорусском городе Иваново 54-летний россиянин во время задержания ранил сотрудника милиции. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Инцидент произошёл накануне. Гражданина РФ задержали на железнодорожной станции, при этом он оказал сопротивление — набросился с ножом на правоохранителей. В результате один из них получил ранение брюшной полости и резаные раны шеи и груди. Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

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По факту инцидента проводится проверка.

Отмечается, что в рюкзаке у злоумышленника обнаружили топор, чёрную маску, отмычки и продукты. По данным пресс-службы МВД Белоруссии, мужчина ранее уже был судим. При этом после отбытия наказания в июле 2020 года он вновь совершил преступление, после чего его принудительно выслали под конвоем из страны. Также он неоднократно привлекался к ответственности за нарушение административного законодательства.

А ранее в России ФСБ задержала 13 участников интернет-сообщества по подозрению в подготовке взрывов и массовых убийств в школах и людных местах. Силовики нашли у них личные дневники и телефоны со схемами нападений на школы, здания правоохранительных структур и людные места, а также инструкции по изготовлению зажигательных смесей и бомб.

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