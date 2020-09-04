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Уникальный торговый атомоход прибыл на Камчатку по Северному морскому пути

В конце месяца судно доставит морепродукты в Санкт-Петербург.

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Фото © Instagram / vv_solodov

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что "Севморпуть" — единственное действующее торговое судно с ядерной энергоустановкой — прибыло в Петропавловск-Камчатский.

Лихтеровоз "Севморпуть" прибыл в порт Петропавловска-Камчатского. Камчатка готова к доставке грузов по Северному морскому пути, — написал губернатор в "Инстаграме".

Севморпуть вошёл в топ-20 интересных круизных маршрутов мира

До 2014 года по данному маршруту имели право проходить исключительно российские ледоколы, доставляющие научные экспедиции.

Планируется, что судно загрузят контейнерами с морепродуктами и уже 25 сентября оно из Петропавловска доставит их в Санкт-Петербург.

Как сообщалось, освоение Северного морского пути позволит доставлять рыбу, выловленную на Камчатке, в центральные регионы России за 20 суток. Раньше этот срок составлял два-три месяца.

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