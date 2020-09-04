Уникальный торговый атомоход прибыл на Камчатку по Северному морскому пути

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что "Севморпуть" — единственное действующее торговое судно с ядерной энергоустановкой — прибыло в Петропавловск-Камчатский.

— Лихтеровоз "Севморпуть" прибыл в порт Петропавловска-Камчатского. Камчатка готова к доставке грузов по Северному морскому пути, — написал губернатор в "Инстаграме".

Планируется, что судно загрузят контейнерами с морепродуктами и уже 25 сентября оно из Петропавловска доставит их в Санкт-Петербург.