Уникальный торговый атомоход прибыл на Камчатку по Северному морскому пути

Глава Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что "Севморпуть" — единственное действующее торговое судно с ядерной энергоустановкой — прибыло в Петропавловск-Камчатский.
— Лихтеровоз "Севморпуть" прибыл в порт Петропавловска-Камчатского. Камчатка готова к доставке грузов по Северному морскому пути, — написал губернатор в "Инстаграме".
Севморпуть вошёл в топ-20 интересных круизных маршрутов мираДо 2014 года по данному маршруту имели право проходить исключительно российские ледоколы, доставляющие научные экспедиции.
Планируется, что судно загрузят контейнерами с морепродуктами и уже 25 сентября оно из Петропавловска доставит их в Санкт-Петербург.
Как сообщалось, освоение Северного морского пути позволит доставлять рыбу, выловленную на Камчатке, в центральные регионы России за 20 суток. Раньше этот срок составлял два-три месяца.