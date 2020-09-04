Врачи: У Навального были проблемы с питанием ещё до попадания в омскую клинику

За неделю до попадания в омскую больницу Алексей Навальный сидел на специальных диетах для похудения и испытывал проблемы с пищеварением. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева.
— Данные анамнеза, т.е. история заболевания, со слов сопровождающих его лиц и супруги, указывали на то, что действительно существовали проблемы, и проблемы эти были в течение пяти-семи дней, проблемы с пищеварением были, с питанием. Пациент использовал в своей практике в эти дни ещё и диеты, что связано с похудением, снижением массы тела, — рассказал Сабаев.
Суд в Москве признал законными действия СК России по делу НавальногоВ удовлетворении жалобы сторонников блогера отказано.
Также врач отметил, что изменения в обмене веществ у Навального могли длиться в течение нескольких часов и даже дней до госпитализации, однако в омской больнице углеводный обмен в организме блогера смогли выровнять. По словам Сабаева, такая клиническая картина встречается довольно часто.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу 20 августа, его пришлось снять с рейса Томск — Москва и госпитализировать в Омске. Врачи скорой помощи заподозрили у блогера острое отравление неустановленным веществом, однако позже в больнице поставили диагноз "нарушение обмена веществ". Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите", где местные медики заявили, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы "Новичок".