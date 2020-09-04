Собянин предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве осенью может осложниться ситуация с коронавирусом. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Всё это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих, — отметил Собянин.

Глава столицы добавил, что возможны вспышки CoViD-19 на предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придётся временно закрывать или переводить на удалённый формат работы или учёбы. Однако при этом мэр Москвы отметил, что, по общему мнению специалистов, столица прошла самую тяжёлую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города мира.