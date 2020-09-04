Собянин предупредил о возможном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве осенью может осложниться ситуация с коронавирусом. Об этом в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Дети пошли в школы, студенты — в вузы, многие люди вернулись с дач. Всё это создаст предпосылки для некоторого увеличения количества заболевающих, — отметил Собянин.
Собянин рассказал о появлении у москвичей естественного иммунитета к коронавирусуПо оценке мэра, пик пандемии в столице прошёл в щадящем режиме без гуманитарной катастрофы.
Глава столицы добавил, что возможны вспышки CoViD-19 на предприятиях, в офисах и школьных классах, которые придётся временно закрывать или переводить на удалённый формат работы или учёбы. Однако при этом мэр Москвы отметил, что, по общему мнению специалистов, столица прошла самую тяжёлую фазу пандемии с меньшими потерями, чем многие другие города мира.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество выявленных случаев за весь период пандемии дошло до 1 015 105, а число выздоровевших достигло 832 747 человек.