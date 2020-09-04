В России за сутки выявлено ещё 5110 случаев коронавирусной инфекции

Данные: Оперативный штаб
За минувшие сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 015 105.
— Также за сутки зафиксирован 121 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 649 человек, — говорится в сообщении штаба.
А число выздоровевших увеличилось на 5812 человек. Общее их количество же выросло до 832 747 человек.
Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 26 миллионовПри этом число выздоровевших — уже более 17 миллионов человек.
Накануне Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. В них говорится о том, какие медикаменты можно применять.