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В России за сутки выявлено ещё 5110 случаев коронавирусной инфекции

Всего зафиксировано более миллиона случаев, причём более 830 тысяч человек выздоровело.

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Фото © ТАСС / AP Photo / Manish Swarup

Данные: Оперативный штаб

За минувшие сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб, который следит за эпидемиологической ситуацией в стране. Общее количество выявленных случаев достигло 1 015 105.

Также за сутки зафиксирован 121 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 649 человек, — говорится в сообщении штаба.

А число выздоровевших увеличилось на 5812 человек. Общее их количество же выросло до 832 747 человек.

Количество выявленных случаев коронавируса в мире превысило 26 миллионов

При этом число выздоровевших — уже более 17 миллионов человек.

Накануне Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавирусной инфекции. В них говорится о том, какие медикаменты можно применять.

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