Ещё 1196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1196 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1196 пациентов, — рассказала вице-мэр.
Минздрав выпустил новые рекомендации по лечению коронавирусаИх разработала группа ведущих российских учёных и клиницистов.
Также она добавила, что число вылечившихся от CoViD-19 москвичей увеличилось до 219 095. Всем переболевшим предлагают стать донорами плазмы крови, чтобы помочь другим заболевшим.
Ранее в Минздраве сообщили, что все исследования вакцины от коронавируса нового типа, разработанной специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года.