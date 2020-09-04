Ещё 1196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1196 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1196 пациентов, — рассказала вице-мэр.

Также она добавила, что число вылечившихся от CoViD-19 москвичей увеличилось до 219 095. Всем переболевшим предлагают стать донорами плазмы крови, чтобы помочь другим заболевшим.