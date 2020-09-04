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Ещё 1196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Всем переболевшим предлагают стать донорами плазмы крови.

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Фото © Pixabay

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1196 пациентов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1196 пациентов, — рассказала вице-мэр.

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Их разработала группа ведущих российских учёных и клиницистов.

Также она добавила, что число вылечившихся от CoViD-19 москвичей увеличилось до 219 095. Всем переболевшим предлагают стать донорами плазмы крови, чтобы помочь другим заболевшим.

Ранее в Минздраве сообщили, что все исследования вакцины от коронавируса нового типа, разработанной специалистами Национального исследовательского центра имени Гамалеи, планируется завершить 31 декабря 2022 года.

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