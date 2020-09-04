Украинские военные сбили собственный беспилотник под Донецком

Украинские военные сбили собственный беспилотник, осуществлявший проверку маскировки позиций в районе населённого пункта Чермалык под Донецком. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).
По данным ополченцев БПЛА, установленный в Донбассе запрет на использование любых видов летательных аппаратов нарушили бойцы 1-го батальона 53-й бригады. Однако военные в итоге поставили под удар собственный беспилотник.
— Из-за несогласованности действий беспилотник ВСУ подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группы из состава 305-го батальона РЭБ и потерпел крушение, — уточнили в Народной милиции.
В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли посёлок из миномётовВ ответ Народная милиция республики сбила беспилотник ВСУ.
Ранее на Украине задержали одного из организаторов референдума по созданию ЛНР.