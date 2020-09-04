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Украинские военные сбили собственный беспилотник под Донецком

Действующий в Донбассе режим, по данным ополченцев, нарушили бойцы 1-го батальона 53-й бригады.

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Фото © Pixabay

Украинские военные сбили собственный беспилотник, осуществлявший проверку маскировки позиций в районе населённого пункта Чермалык под Донецком. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным ополченцев БПЛА, установленный в Донбассе запрет на использование любых видов летательных аппаратов нарушили бойцы 1-го батальона 53-й бригады. Однако военные в итоге поставили под удар собственный беспилотник.

Из-за несогласованности действий беспилотник ВСУ подвергся радиоэлектронному воздействию мобильной группы из состава 305-го батальона РЭБ и потерпел крушение, — уточнили в Народной милиции.

В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли посёлок из миномётов

В ответ Народная милиция республики сбила беспилотник ВСУ.

Ранее на Украине задержали одного из организаторов референдума по созданию ЛНР.

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