"Припарковался". В Приморье сняли на видео выброшенный тайфуном на берег "корабль-призрак"

После обрушившегося на Приморский край тайфуна "Майсак" жители Находки обнаружили на одном из городских пляжей корабль. Рыболовецкое судно под флагом КНДР вынесло на мель в результате сильного волнения моря и ураганного ветра.

— В настоящее время судно лежит на мели, визуально повреждений не имеет. Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку с целью установления причин и условий произошедшего, — сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.

В транспортной прокуратуре также добавили, что это не единственный корабль, который выбросило на берег во время тайфуна. Например, в другой бухте на мели оказалось судно — плавкран "Черноморец-34".