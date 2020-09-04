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"Припарковался". В Приморье сняли на видео выброшенный тайфуном на берег "корабль-призрак"

На борту не было видно людей, из-за чего очевидцы посчитали, что судно заброшено.

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После обрушившегося на Приморский край тайфуна "Майсак" жители Находки обнаружили на одном из городских пляжей корабль. Рыболовецкое судно под флагом КНДР вынесло на мель в результате сильного волнения моря и ураганного ветра.

В настоящее время судно лежит на мели, визуально повреждений не имеет. Находкинская транспортная прокуратура проводит проверку с целью установления причин и условий произошедшего, — сообщили Лайфу в пресс-службе ведомства.

В транспортной прокуратуре также добавили, что это не единственный корабль, который выбросило на берег во время тайфуна. Например, в другой бухте на мели оказалось судно — плавкран "Черноморец-34".

Более 50 жителей Приморья пострадали от супертайфуна "Майсак"

Сейчас вихрь уже покинул территорию края и направляется в сторону Китая.

Как сообщал Лайф, жертвами супертайфуна "Майсак" в Приморье стали два члена экипажа плавкрана. Ещё один человек погиб при падении дерева.

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