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В Приморье два члена экипажа плавкрана погибли из-за супертайфуна "Майсак"

По факту инцидента начата проверка.

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Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

В Приморском крае из-за тайфуна "Майсак" на отмель в бухте Теляковского выбросило плавкран "Черноморец-34". В результате происшествия погибло два человека, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту находилось девять членов экипажа. Инцидент произошёл 3 сентября в 23:25 по местному времени (16:25 мск).

В настоящее время обнаружено двое погибших, семь человек не пострадали, спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует, — сообщили в прокуратуре.

Сдувает крыши и вырывает деревья. На Владивосток обрушился супертайфун "Майсак"

Обстановка может ухудшиться — синоптики прогнозируют усиление ветра до 38 м/с.

По факту происшествия организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.

Ранее сообщалось, что житель Приморья погиб, получив смертельные травмы в результате падения на него дерева.

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