В Приморье два члена экипажа плавкрана погибли из-за супертайфуна "Майсак"

В Приморском крае из-за тайфуна "Майсак" на отмель в бухте Теляковского выбросило плавкран "Черноморец-34". В результате происшествия погибло два человека, сообщается на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту находилось девять членов экипажа. Инцидент произошёл 3 сентября в 23:25 по местному времени (16:25 мск).

— В настоящее время обнаружено двое погибших, семь человек не пострадали, спасательная операция продолжается, угроза затопления судна и загрязнения окружающей среды отсутствует, — сообщили в прокуратуре.

По факту происшествия организована проверка исполнения законодательства о безопасности мореплавания.