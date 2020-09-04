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В Гидрометцентре назвали регионы, жителей которых ждёт "невыносимая жара"

Аномалия связана с антициклональным режимом, установившимся на европейской части России.

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На юге европейской части России в ближайшие дни ожидается "невыносимая жара". По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура превысит климатическую норму на два — шесть градусов.

Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35–37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее прогнозируется до 39 градусов, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Назван регион с самой плохой погодой в ближайшие дни

Это связано с восстановлением тайфуна в Японском море.

Также 37-градусная жара прогнозируется в Сочи и Симферополе. Это связано с антициклональным режимом, установившимся на европейской части России.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что 2020 год может стать самым жарким в истории.

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