В Гидрометцентре назвали регионы, жителей которых ждёт "невыносимая жара"

На юге европейской части России в ближайшие дни ожидается "невыносимая жара". По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, температура превысит климатическую норму на два — шесть градусов.

— Белгородская, Курская, Воронежская области — там 35–37 градусов. В Краснодарском крае, Адыгее прогнозируется до 39 градусов, — цитирует Вильфанда ТАСС.

Также 37-градусная жара прогнозируется в Сочи и Симферополе. Это связано с антициклональным режимом, установившимся на европейской части России.