"Россия должна ответить за разбойничьи действия". Японцы возмутились из-за материалов об освобождении Курил

Министерство обороны России опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй мировой войны. Внимание на это обратило японское издание Hokkaido Shinbun, читатели которого оставили массу гневных комментариев под соответствующей статьёй.

Как отмечает портал "Иносми", в своём материале японские журналисты обвиняют СССР в нарушении Пакта о нейтралитете, подписанного в апреле 1941 года в Москве, и в том, что Советский Союз начал боевую операцию на острове Шумшу после того, как Япония приняла Потсдамскую декларацию о капитуляции.

Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве непонятно, что нужно требовать все? kzk

Многие японцы считают, что война закончилась 15 августа. Героизм японских солдат, оборонявших Шумшу, достоин того, чтобы быть описанным в учебниках! ama

На Шумшу ещё до сих пор стоят японские танки без единой пробоины. Япония выиграла битву за Шумшу! kik

Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий". В ООН представлены страны — победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чём тогда вообще смысл существования ООН? ms4

Стоит нам только перестать экспортировать в Россию подержанное автомобильное старьё, и Сибирь сразу же опустеет! mh4

Россия давно нацелилась на Хоккайдо. Незамерзающая акватория, очень удобно для продвижения на юг. Военные базы на четырёх "северных островах" уже давно держат Хоккайдо под прицелом русских ракет. Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России osc

Но нашлись и те, кто не согласился с этим мнением большинства. По словам одного из пользователей, Япония сама выбрала свою судьбу и разрыв пакта был вполне обоснованным.

Ранее японцам не понравилась российская монета, посвящённая Курильским островам.