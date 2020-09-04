"Россия должна ответить за разбойничьи действия". Японцы возмутились из-за материалов об освобождении Курил

Министерство обороны России опубликовало архивные фотографии и документы к 75-летию окончания Второй мировой войны. Внимание на это обратило японское издание Hokkaido Shinbun, читатели которого оставили массу гневных комментариев под соответствующей статьёй.
Как отмечает портал "Иносми", в своём материале японские журналисты обвиняют СССР в нарушении Пакта о нейтралитете, подписанного в апреле 1941 года в Москве, и в том, что Советский Союз начал боевую операцию на острове Шумшу после того, как Япония приняла Потсдамскую декларацию о капитуляции.
Япония объявила капитуляцию 15 августа 1945 года. А десантная операция на острове Шумшу началась 18 августа. Разве премьер Абэ этого не знал? Зачем тогда все эти "выверты" с возвратом двух островов? Разве непонятно, что нужно требовать все?
kzk
Многие японцы считают, что война закончилась 15 августа. Героизм японских солдат, оборонявших Шумшу, достоин того, чтобы быть описанным в учебниках!
ama
На Шумшу ещё до сих пор стоят японские танки без единой пробоины. Япония выиграла битву за Шумшу!
kik
Пушков — о принадлежности Курильских островов после голосования по поправкам к конституции: Вопрос закрытПо его словам, Япония остаётся со своими претензиями, но перспективы отказа Москвы от суверенитета над Курилами теперь равны нулю.
Россия должна ответить за свои разбойничьи действия и оккупацию "северных территорий". В ООН представлены страны — победительницы в войне. Почему они ни слова не говорят в адрес России? В чём тогда вообще смысл существования ООН?
ms4
Стоит нам только перестать экспортировать в Россию подержанное автомобильное старьё, и Сибирь сразу же опустеет!
mh4
Россия давно нацелилась на Хоккайдо. Незамерзающая акватория, очень удобно для продвижения на юг. Военные базы на четырёх "северных островах" уже давно держат Хоккайдо под прицелом русских ракет. Нельзя доверять политиканам из Либерально-демократической партии, которые трясутся от страха, будучи не в состоянии ничего сказать на это России
osc
Но нашлись и те, кто не согласился с этим мнением большинства. По словам одного из пользователей, Япония сама выбрала свою судьбу и разрыв пакта был вполне обоснованным.
"С чего им отдавать нам острова?" Японцы отреагировали на слова Путина о КурилахЖители Страны восходящего солнца назвали стратегическим вопрос принадлежности территории.
Ранее японцам не понравилась российская монета, посвящённая Курильским островам.
Споры России и Японии о принадлежности Южных Курил продолжаются с середины прошлого века — после того, как в 1945 году архипелаг вошёл в состав СССР. В прошлом МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.